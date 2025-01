Marcia impressionante del Napoli: nelle ultime 5 ha dato 9 punti ad Atalanta e Juve

Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque partite disputate. Comanda la classifica il Napoli di Antonio Conte, squadra che ha ottenuto solo successi negli ultimi cinque turni. Segue con quattro vittorie e un pareggio l'Inter di Simone Inzaghi, sul gradino più basso del podio c'è la Roma di Claudio Ranieri: tre vittorie e due pareggi.

Al quarto posto il Milan di Conceicao, squadra tornata alla vittoria nell'ultimo turno di campionato. Poi un poker di squadre a sette punti: Como, Torino, Cagliari e Genoa. Periodo complicate per Lazio e Fiorentina, squadre che ieri si sono sfidate all'Olimpico: per entrambe cinque punti nelle ultime cinque gare. In coda c'è l'Empoli di D'Aversa, solo due punti e un successo che ormai manca dallo scorso 8 dicembre.

Così le 20 squadre di Serie A nelle ultime cinque partite di campionato

Napoli 15 punti nelle ultime cinque partite di campionato

Inter 13 punti

Roma 11 punti

Milan 8 punti

Como 7 punti

Torino 7 punti

Cagliari 7 punti

Genoa 7 punti

Bologna 6 punti

Juventus 6 punti

Atalanta 6 punti

Lazio 5 punti

Parma 5 punti

Venezia 5 punti

Fiorentina 5 punti

Hellas Verona 4 punti

Lecce 4 punti

Monza 3 punti

Udinese 3 punti

Empoli 2 punti