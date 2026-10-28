Marianucci terzino? Ultime di formazione Sky: Allegri può riconfermare il 433
Massimiliano Allegri potrebbe sorprendere ancora in vista di Monza-Napoli, in programma questa sera alle 20.45. Secondo le ultime indicazioni di Sky Sport, il tecnico azzurro starebbe valutando la possibilità di confermare il 4-3-3, rinunciando dunque all'ipotesi del 3-5-2 circolata nelle ultime ore. La novità principale riguarderebbe Luca Marianucci, che potrebbe essere impiegato nel ruolo di terzino destro, con Olivera sulla corsia opposta.
Napoli, a centrocampo torna Lobotka
Al centro della difesa spazio alla coppia formata da Rrahmani e Rafa Marin, davanti a Milinkovic-Savic. A centrocampo Lobotka agirebbe in cabina di regia, affiancato da Anguissa e McTominay. In attacco, invece, Politano e Giovane sarebbero gli esterni offensivi, con Rasmus Hojlund al centro del tridente, a discapito di Lorenzo Lucca, inizialmente indicato tra i possibili titolari.
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