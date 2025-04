Mario Rui in MLS? Spunta l’Inter Miami di Messi, ma c’è un altro club in pole

A due settimane dalla chiusura del calciomercato di Major League Soccer quello di Mario Rui resta uno dei nomi più gettonati. Declinata l'offerta dell'Atlanta United (ritenuta troppo bassa), il terzino portoghese, stando a quanto raccolto da TMW, è ora nel mirino di due società che stanno valutando il suo ingaggio. Al momento il club più interessato è Houston Dynamo, società del Texas che ha ancora margini per ingaggiare un Designated Player e che è alla ricerca di un terzino sinistro per portare avanti una stagione iniziata con soli cinque punti conquistati nelle prime sette partite. Soprattutto, con undici gol incassati.

L'altro club interessato è l'Inter Miami di Leo Messi. La società della Florida sta valutando la possibilità di inserire in rosa una alternativa d'esperienza a Jordi Alba, calciatore che ha un contratto in scadenza il prossimo dicembre e che potrebbe decidere di tornare in Spagna per chiudere la sua carriera. Al momento il vice dell'ex campione del Barça è il classe 2004 Noah Allen, calciatore cresciuto nel club.