Mario Rui l'unica certezza a sinistra: oltre a Ghoulam ci sono 4 soluzioni "tampone"

Mario Rui e basta, per il momento, in attesa di Ghoulam (sarà attesa vana oppure no?) e di altre soluzioni d'emergenza. Il Napoli voleva completare il mercato con un terzino sinistro che si alternasse col portoghese, Rodriguez del Milan sarebbe stato perfetto perché in prestito senza obblighi di riscatto in estate, quando ne sarà acquistato un altro. Sfumata la trattativa con lo svizzero, ora al Psv, la società azzurra ha deciso di non approfondire altri discorsi, provandoci solo per il giovane Tripaldelli del Sassuolo, napoletano di vent'anni. I neroverdi hanno detto no.

Dunque, alle spalle di Mario Rui, Gattuso dovrà "accontentarsi" di soluzioni tampone dato che l'altro terzino di ruolo, Ghoulam, non gioca da ottobre e non riesce a rientrare dopo i soliti problemi fisici. Ma, anche se d'emergenza, le alternative sono tante: a sinistra, infatti, può giocare Luperto, che nasce centrale ma ha fatto anche il terzino, oppure Hysaj e Di Lorenzo, due destri che spesso si sono trasferiti sull'altra fascia. Tre alternative, dunque, per far rifiatare Mario Rui. Che in estate sembrava in partenza e ora è diventato indispensabile. Con un rendimento sempre alto e costante.