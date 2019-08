Marsiglia-Napoli, la probabile formazione dei francesi: Thauvin e Luiz Gustavo indisponibili

Per l'Olympique Marsiglia la prossima sfida al Napoli, sebbene si tratti di un'amichevole, sarà una sfida particolare perché sarà festeggiato l'anniversario numero 120 della storia del club. L'inizio del campionato, inoltre, si sta avvicinando, pertanto l'allenatore Villas-Boas schiererà la formazione titolare, eccezion fatta ovviamente per gli indisponibili. Solo due, per l'occasione: Thauvin e Luiz Guistavo. Di seguito la probabile formazione:

OLYMPIQUE MARSIGLIA (4-3-3): Mandanda; Sakai, Caleta-Car, Kaara, Amavi; Sanson, Strootman, Lopez; Sarr, Germain, Payet. All. Villas-Boas