Foto Mathias Olivera è tornato a Napoli! L'uruguaiano a breve a Castel di Sangro

vedi letture

Mathias Olivera è tornato in Italia, a Napoli, dopo le meritate vacanze in seguito agli impegni in Copa America. Il difensore uruguaiano è stato al salone di Riccardo Pane per un nuovo taglio in vista della prossima stagione, come si legge sull'account social: "Style pronto per la nuova stagione da grande protagonista, per il nostro Campione Mathias Olivera. Hermano avanti tutta".

Nelle prossime ore, dunque, è previsto l'arrivo dell'ex Getafe a Castel di Sangro, dove il Napoli sarà impegnato fino a metà della prossima settimana nella seconda parte della preparazione estiva agli ordini di Antonio Conte.