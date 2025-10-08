Prima pagina Tuttosport sul Torino: "Anjorin mette nel mirino il Napoli"

vedi letture

"Sos esterni, c’è Guerreiro": così titola la prima pagina di Tuttosport dedicata alla Juventus. Secondo Igor Tudor la vera emergenza in casa Juventus è sulle fasce. L’allenatore bianconero non intende mollare la difesa a tre, ma per farlo servono esterni affidabili e di livello internazionale. Tra i nomi sul tavolo per gennaio spunta quello di Raphaël Guerreiro, terzino sinistro del Bayern Monaco, giocatore esperto e duttile, in grado di agire anche da centrocampista.

Nella prima pagina di Tuttosport di oggi c’è spazio anche per il Torino, prossimo avversario del Napoli, con un retroscena che riguarda il mercato: “Toh, Coco ha una clausola da 35 milioni!” Il quotidiano rivela che nel contratto dell’attaccante Coco è presente una clausola rescissoria molto importante: 35 milioni di euro. Nel frattempo ieri c'è stata la ripresa degli allenamenti per la squadra di Baroni: Anjorin migliora e punta il Napoli.