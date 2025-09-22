Mazzocchi salta Napoli-Pisa, non è neanche in panchina: il motivo
Pasquale Mazzocchi salterà Napoli-Pisa: il numero 30 azzurro non è stato portato neanche in panchina da Antonio Conte per la sfida di questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona, in quanto ha rimediato un lieve affaticamento muscolare.
Di seguito le formazioni ufficiali:
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Elmas, De Bruyne, McTominay; Hojlund. A disposizione: Milinkovic-Savic, Ferrante, Olivera, Gutierrez, Marianucci, Juan Jesus, Rrahmani, Lobotka, Anguissa, Vergara, Noa Lang, David Neres, Ambrosino, Lucca. Allenatore: Antonio Conte.
PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Leris, Marin, Aebischer, Akinsamiro, Bonfanti; Moreo, Nzola. A disposizione: Nicolas, Scuffet, Angori, Hojholt, Meister, Tramoni, Esteves, Cuadrado, Vural, Calabresi, Piccinini, Albiol, Lorran Allenatore: Alberto Gilardino
