Mazzoleni ancora pro-Cagliari: revocato un rigore al Benevento

Benevento inferocito contro Mazzoleni, al Var nella sfida salvezza del Vigorito contro il Cagliari. All'84' Doveri concede un rigore ai sanniti per un fallo di Asamoah su Viola. Mazzoleni richiama l'arbitro al monitor, Doveri dopo aver rivisto le immagini cambia idea giudicando troppo plateale la caduta di Viola che, tuttavia, viene effettivamente colpito sul piede da Asamoah. In area e non fuori. Inzaghi furioso in panchina. Dopo la sfida di domenica scorsa tra Napoli e lo stesso Cagliari ancora un episodio discutibile con Mazzoleni al Var: in quella occasione gol regolare annullato a Osimhen.