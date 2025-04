Ufficiale McTominay ci ha preso gusto: segna il gol vittoria ed è l'MVP di Monza-Napoli

Scott McTominay, autore del gol vittoria che ha portato il Napoli alla vittoria contro il Monza, è l'MVP della sfida dell'U-Power. Il centrocampista scozzese, artefice dell'ennesima prestazione straordinaria, è il migliore in campo per la Lega Serie A e vince il premio Panini Player of the Match per la seconda volta di fila. Di seguito la foto.