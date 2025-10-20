Ultim'ora

McTominay ci prova: lo scozzese partecipa col gruppo alla rifinitura!

Oggi alle 11:45Notizie
di Arturo Minervini
fonte dal nostro inviato, Christian Marangio

Scott McTominay, dopo i sei punti di sutura rimediati in seguito a un duro contrasto durante un allenamento, farà di tutto per essere a disposizione di Antonio Conte nella sfida d contro il PSV Eindhoven. Il centrocampista scozzese in questi minuti in cui scriviamo sta partecipando alla rifinitura della squadra, in vista della trasferta olandese.