McTominay e quel dato sulla scorsa stagione che fa riflettere

C'è un dato che fa riflettere su McTominay e sui progressi del Napoli. Con tre reti in campionato, lo scozzese ha già coperto i tre gol segnati dai centrocampisti lo scorso anno ma in tutto il campionato.

Anguissa e Lobotka erano fermi a zero, gli unici tre gol arrivarono da Zielinski. Lo scozzese a inizio dicembre ha già eguagliato il polacco. Ha capacità uniche di incidere come goleador e come incursore. Un centrocampista completo. Un grande colpo di mercato per il Napoli.