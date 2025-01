McTominay incredulo a Capodichino: ieri gli acquisti estivi hanno scoperto un mondo nuovo

"Incredibile", così McTominay su Instagram ha commentato il vento d’amore che ha accompagnato il Napoli in partenza per Bergamo all’aeroporto di Capodichino, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno sottolineando che i vincitori dello scudetto del 2023 hanno già assaporato queste scene, per l’ex United è un mondo nuovo, ne ha colto l’essenza documentando su Instagram la spinta della gente a Capodichino.

La partenza di Kvaratskhelia non ha colpito la passione dei tifosi napoletani - scrive il quotidiano - che hanno il rimpianto di non poter seguire stasera la sfida contro l’Atalanta nel settore ospiti . Il prefetto di Bergamo ha imposto il divieto di trasferta per i sostenitori del Napoli residenti in Campania in virtù dell’accesa rivalità tra le due tifoserie, ci saranno solo i tifosi che vivono in altre regioni come accaduto nelle ultime tre trasferte.