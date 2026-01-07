McTominay riapre il match! Al 54' arriva l'1-2!

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:45Notizie
di Antonio Noto

Il Napoli ritorna in partita al 54' con Scott McTominay! Montipò esce a vuoto sull'angolo e Mc Tominay colpisce facile facile in mezzo all'area! 1-2!

