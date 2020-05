Mediaset - Campionato al via il 20 giugno: se slitta ripresa ci saranno playoff e playout

Quando ripartirà il campionato, se ripartirà? L'edizione odierna di Sportmediaset fa sapere che, se arriverà l'ok dal governo la prossima settimana, si potrà ricominciare il 20 giugno e non il 13 per un motivo: è opinione diffusa che serva circa un mese di lavoro per presentarsi al via in condizioni accettabili. Se la ripresa slitterà ancora, invece, spazio ai playoff e i playout, ma si aprirebbero polemiche perché molti club saranno contrari.