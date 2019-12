Mediaset - Con Gattuso si torna al 4-3-3: in tre per giocare da prima punta

Quali saranno le principali novità del Napoli con Gennaro Gattuso nuovo allenatore? Il portale Sportmediaset prova ad anticipare ciò che accadrà dal punto di vista tattico: per prima cosa, si tornerà certamente al 4-3-3. In difesa dubbio a sinistra dettato dalle condizioni di Ghoulam che andranno valutate con attenzione. A centrocampo Fabian e Zielinski saranno le mezzali, in attacco la concorrenza maggiore. Callejon e Lozano a duellare a destra e Insigne-Younes opzioni per la fascia sinistra. Per il ruolo di centravanti, invece, saranno addirittura in tre per un posto: Mertens, Milik e Llorente.