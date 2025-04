Mediaset - Il Napoli è obbligato a vincere se vuole continuare a sognare

"Ambizioni diverse, obiettivi diversi, ma per Napoli ed Empoli i tre punti nella trentaduesima di Serie A sono d’obbligo". Lo scrive il portale Sportmediaset che analizza l'attesa per la sfida di questa sera al Maradona.

"La seconda sfida la penultima in classifica, ma guai a sottovalutare l’impegno. Se Antonio Conte vuole tornare a -3 dall’Inter capolista deve battere la squadra di D’Aversa al Maradona, con il ricordo ben stampato in mente del successo toscano nel Novembre 2023 targato Kovalenko al 91’. Per riaprire i discorsi Scudetto e non lasciar scappare via i nerazzurri il tecnico ex Tottenham si dovrebbe affidare ancora al 4-3-3, con il tridente Politano-Lukaku-Neres in attacco", si legge.