Mediaset - Infortunio Lobotka, serve prudenza: oggi il rientro a Napoli

Come si legge su Sportmediaset, ogni previsione è al momento un azzardo: Lobotka rientra oggi a Napoli, verrà valutato dallo staff medico azzurro e solo allora si potrà fare chiarezza sulle sue condizioni fisiche dopo l'infortunio in nazionale. Le parole del ct Calzona non hanno fornito indicazioni precise al riguardo. Di conseguenza, si diceva, serve pazienza: resta in dubbio la sua presenza alla ripresa contro l'Empoli, di più non è possibile dire.