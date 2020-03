Mediaset - Proposte FIGC per assegnare Scudetto: Playoff unica soluzione plausibile

Dopo il Consiglio straordinario di ieri, per finire il campionato, la FIGC ha approntato tre scenari: non assegnazione dello scudetto, slittamento del campionato con chiusura a giugno con “slittamento” degli Europei, playoff scudetto. Ad oggi, appare difficile prevedere la ripresa dei campionati, così come la prosecuzione delle Coppe Europee. Alla luce di questa basica previsione è francamente azzardato pensare a un ritorno in campo delle nostre squadre tra venti giorni.

SOLUZIONE PLAYOFF - Secondo gli studi più ottimistici tra aprile e maggio la curva di contagio potrebbe calare significativamente e permettere una parziale ripresa dell’attività agonistica in Italia. Questi tempi sarebbero troppo brevi per lo svolgimento delle 12 giornate restanti di campionato. Secondo quanto riferisce la redazioe di Sport Mediaset, poche settimane potrebbero, invece, bastare per i playoff scudetto. Magari limitati alle prime quattro squadre dell’attuale classifica: Juve, Lazio, Inter, Atalanta. Gli scontri diretti sarebbero una soluzione estrema e senza precedenti (come del resto quella che sta vivendo l’Italia) che in un paio di settimane potrebbe portare all’assegnazione dello scudetto 2020.