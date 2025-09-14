Meret, l'affaticamento non è grave: fiducia per la convocazione in Champions
Un'ottima notizia per il Napoli e per Antonio Conte. L'infortunio che ha costretto Alex Meret a saltare la sfida contro la Fiorentina è meno grave del previsto. Il portiere azzurro, fermato da un problema muscolare al flessore, potrebbe infatti recuperare in tempo per la prima di Champions League. A riportarlo sono i colleghi del Corriere del Mezzogiorno.
Il fastidio al flessore, dunque, si può superare in pochi giorni e c'è fiducia riguardo alla convocazione per Manchester City-Napoli. Se le sensazioni verranno confermate, Meret potrebbe dunque prendere parte alla trasferta di Manchester, un appuntamento cruciale per l'esordio del Napoli nella UEFA Champions League 2025-26.
18 set 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Manchester City
|Napoli
