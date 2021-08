Meret, lavoro tecnico extra con Spalletti: domani sarà titolare nel suo primo test estivo

Da un lato David Ospina (già in campo a Cracovia) ha lasciato in anticipo la seduta (nulla di grave però per il colombiano), dall'altro lato invece l'allenamento mattutino di Alex Meret è invece durato di più rispetto ai compagni. Il portiere campione d'Europa è rimasto con Luciano Spalletti a scambiare il pallone, lavorando dal punto di vista tecnico. Il classe '97 domani con ogni probabilità partirà titolare nel suo primo test sotto la gestione del neo-tecnico azzurro contro l'Ascoli.