Meret salva il Napoli! Soulé si fa parare il tiro dal dischetto!

Dal dischetto si presenta Soulé che calcia debole, Meret intuisce e blocca.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Al 28' calcio di rigore per il Frosinone: ottima palla dentro di Soulé per Mazzitelli che appoggia di prima per Cheddira. L'attaccante viene steso in area da Rrahmani. Fabbri non ha dubbi e ammonisce anche il kosovaro che essendo diffidato salterà la trasferta di Empoli. Dal dischetto si presenta Soulé che calcia debole, Meret intuisce e blocca.