Meret-show, è il miglior portiere per rendimento della Serie A: le medie voto

Anche a Cagliari l'estremo difensore del Napoli è stato protagonista assoluto, con almeno tre interventi decisivi che vanno a confermare il grande inizio di stagione.

Alex Meret è il miglior portiere per media voto in questo inizio di campionato nella nostra serie A. Sono questi i migliori 5 portieri dopo quattro giornate di campionato, prendendo in considerazione solamente coloro che sono andati a voto in tutte le partite:

Alex Meret (Napoli) 6.88

Vanja Milinkovic-Savic (Torino) 6.75

Mile Svilar (Roma) 6.63

Lukasz Skorupski (Bologna) 6.25

Devis Vasquez (Empoli) 6.25

