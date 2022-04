Mertens, che continuità: da quando è in azzurro non ha mai fallito un traguardo

Già da tempo, ormai, il bomber belga è il miglior marcatore della storia del Napoli (attualmente con 146 reti, ma il dato è sempre in evoluzione).

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

I numeri di Dries Mertens in azzurro sono incredibili. Già da tempo, ormai, il bomber belga è il miglior marcatore della storia del Napoli (attualmente con 146 reti, ma il dato è sempre in evoluzione) ma sorprende la grande continuità in zona gol. L'ex PSV si trova alle pendici del Vesuvio da nove anni e in tutte le nove stagioni disputate ha sempre raggiunto la doppia cifra: 13 gol al primo anno, 10 al secondo, 11 al terzo, 34 al quarto, 22 al quinto, 19 al sesto, 16 al settimo, 10 all'ottavo e 11 nell'annata in corso.