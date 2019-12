Mertens ha smaltito l'influenza: il belga si prenota per un posto a Udine

Ieri Dries Mertens era vittima di stato influenzale, oggi sta bene, e si prenota per un posto da titolare a Udine. Ci sperava già col Bologna ma è rimasto in panchina ed è entrato solo nella ripresa sfiorando il gol. Sabato vuole tornare ad essere protagonista in una nuova trasferta dopo l'ultima decisa proprio da un suo gol ad Anfield col Liverpool.