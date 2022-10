Mertens, quanta fatica in Turchia: 7 gare senza gol e quasi sempre sostituito

È terminata 0-0 l'attesa sfida dell'ottava giornata della Super Lig turca tra l'Adana Demirspor di Vincenzo Montella e il Galatasaray.

È terminata 0-0 l'attesa sfida dell'ottava giornata della Super Lig turca tra l'Adana Demirspor di Vincenzo Montella e il Galatasaray. Dries Mertens e soci non sono riusciti a sfruttare la superiorità numerica dopo l'espulsione di Stambouli al 64'. Le due squadre sono momentaneamente in vetta alla classifica insieme al Basaksehir, che però ha una partita in meno. Continua il digiuno al gol dell'ex attaccante del Napoli, mai a segno nelle 7 gare disputate col Galatasaray e quasi sempre sostituito.