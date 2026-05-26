Mertens torna a illuminare il Maradona. E quel gol come in Lazio-Napoli...

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Per una sera il tempo si è fermato. Al Maradona sono tornati in campo Lorenzo Insigne, Dries Mertens e José Callejon, il tridente che aveva fatto sognare il Napoli dell’era Sarri, e gli applausi del pubblico hanno riportato tutti indietro di qualche anno. I tre hanno regalato spettacolo nella “Notte dei Leoni”, tra assist, giocate di qualità e gol che hanno acceso l’entusiasmo dei 47mila presenti. In particolare Mertens è stato il grande protagonista della serata, firmando quattro reti e realizzando anche un gol che ha ricordato da vicino quello meraviglioso segnato alla Lazio ai tempi di Sarri.

Il belga ha vissuto una notte speciale anche dal punto di vista emotivo. Sentire ancora una volta il Maradona urlare il suo cognome dopo ogni gol lo ha profondamente colpito, quasi come se nulla fosse cambiato rispetto agli anni più belli vissuti in azzurro. E per una sera, tra cori e nostalgia, il vecchio tridente è tornato davvero a brillare.