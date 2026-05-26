Napoli Legends-Napoli World 8-7: show di Callejon-Mertens-Insigne, atmosfera da brividi al Maradona

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La “Notte dei Leoni” ha riportato in campo tante leggende del Napoli e del calcio internazionale in un evento benefico.

Una serata speciale, carica di emozioni e nostalgia, ha acceso lo stadio Diego Armando Maradona. La “Notte dei Leoni” ha riportato in campo tante leggende del Napoli e del calcio internazionale in un evento benefico che ha unito spettacolo, solidarietà e ricordi indimenticabili. Davanti a circa 47mila spettatori, i Napoli Legends hanno superato 8-7 il World Legends, squadra composta da ex calciatori, attori e personaggi dello spettacolo. Ma il risultato è passato quasi in secondo piano rispetto all’atmosfera vissuta sugli spalti e agli obiettivi dell’iniziativa, organizzata per raccogliere fondi destinati alla ricostruzione del teatro del carcere minorile di Nisida e all’ospedale Santobono.

Show del tridente di Sarri

Grande protagonista della serata Dries Mertens, autore di quattro reti, alcune di pregevolissima fattura. Applausi anche per Insigne e Callejon, tornati a incantare insieme come ai tempi migliori, oltre alle ovazioni dedicate a Lavezzi, Zola, Careca e alle altre storiche icone azzurre. Nel match non sono mancati gol e spettacolo: da Lulic a Pellissier, passando per il Pocho Lavezzi e Calaiò nella ripresa. Prima del calcio d’inizio è intervenuto anche il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha sottolineato l’importanza sociale dell’evento benefico organizzato al Maradona.