Messa in suffragio di Maradona a San Pietro: sarà celebrata dal Papa

Manca poco al 25 novembre, anniversario della morte di Diego Armando Maradona. Per l'occasione, come annunciato da Raffaele Auriemma sui social, il Papa celebrerà una messa in suffragio del Pibe all'interno della basilica di San Pietro. Poi Papa Francesco terrà un'udienza privata con amici e parenti.

