Ufficiale Messi diventa proprietario: ha acquistato un club in Eccellenza spagnola

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Leo Messi ha annunciato ufficialmente, tramite un comunicato, di essere diventato il nuovo proprietario del club catalano UE Cornellà

Leo Messi ha annunciato ufficialmente, tramite un comunicato, di essere diventato il nuovo proprietario del club catalano UE Cornellà, attualmente impegnato nella Tercera RFEF. La stella argentina, otto volte vincitrice del Pallone d’Oro, ha così formalizzato l’acquisizione della società spagnola che milita nell’equivalente dell’Eccellenza italiana (quinta divisione), rafforzando ulteriormente il suo legame con Barcellona, nato durante gli anni in maglia blaugrana. Questa scelta rappresenta anche una chiara scommessa sullo sviluppo dello sport e sulla valorizzazione del talento locale in Catalogna. Il Cornellà è infatti una realtà storica del calcio catalano e nazionale, riconosciuta come un importante punto di riferimento nella formazione di giovani calciatori: tra coloro che sono passati da qui prima di affermarsi ad alti livelli figurano David Raya, Jordi Alba e Gerard Martín.

Una nuova fase per il Cornellà

L’ingresso di Leo Messi segna l’inizio di un nuovo capitolo nella storia del club, con un obiettivo preciso: favorire una crescita sia sportiva sia istituzionale. Il progetto mira a rafforzare la struttura societaria e a proseguire con decisione nel sostegno e nella valorizzazione dei giovani talenti. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, si tratta di una visione a lungo termine, fondata su un piano strategico che combina ambizione, sostenibilità e un forte radicamento nel territorio.