Milan a -23 dal primo posto: non era mai successo a una squadra campione d'Italia

Il Milan aveva progetti ben diversi per questo campionato e invece alla 27^ giornata il distacco da Napoli primo in classifica è di 23 punti

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan aveva progetti ben diversi per questo campionato e invece alla 27^ giornata il distacco da Napoli primo in classifica è di 23 punti: come riporta questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, a una squadra campione d’Italia non era mai successo nell’era dei tre punti di avere un distacco così grande.