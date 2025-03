Milan, Gimenez tornato in gruppo: col Napoli ci sarà. Due assenti al Maradona

Ultime in casa Milan direttamente da Sky Sport. Zlatan Ibrahimovic non è presente nemmeno oggi a Milanello dove la squadra rossonera si sta preparando in vista della trasferta di domenica sera sul campo del Napoli. Arrivano invece ottime notizie dal campo, ancora raccontato dall'emittente satellitare.

Santiago Gimenez, che ieri aveva lavorato a parte a causa del leggero problema alla caviglia rimediato in nazionale, è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo. Sergio Conceiçao domenica al Maradona avrà l'intera rosa a disposizione, eccezion fatta per lo squalificato Musah e l'infortunato Emerson Royal.