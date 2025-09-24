Milan, Leao fuori con il Napoli: Allegri verso la conferma della formazione di Udine

Archiviato il successo per 3-0 sul Lecce e la conseguente qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Lazio, il Milan è tornato oggi ad allenarsi a Milanello, concentrandosi sulla prossima sfida di campionato contro il Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Massimiliano Allegri sarebbe orientato a confermare l’undici titolare visto sabato scorso in casa dell’Udinese.

Maignan tra i pali; Tomori, Gabbia e Pavlovic in difesa; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot ed Estupinan a centrocampo; con Pulisic e Gimenez a formare il tandem offensivo. Domani dovrebbe rivedersi in gruppo Rafael Leao, che tornerà così a disposizione di Massimiliano Allegri dopo oltre un mese (si era infortunato al polpaccio lo scorso 17 agosto contro il Bari nei 32esimi di Coppa Italia). L’attaccante partirà dalla panchina e potrebbe rappresentare una risorsa preziosa a gara in corso.