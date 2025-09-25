Milan-Napoli, chi al posto di Buongiorno? Conte ha scelto il sostituto

Antonio Conte dovrà di nuovo fare a meno di Alessandro Buongiorno. Gli esami strumentali effettuati ieri hanno evidenziato "una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra", come si legge sul sito ufficiale del club azzurro. Chi giocherà al suo posto contro il Milan?

Le ultime arrivano da Francesco Modugno, giornalista Sky, nel corso del suo intervento a Radio Marte: “Al posto di Buongiorno dovrebbe giocare Juan Jesus, e comunque nelle gerarchie attuali il brasiliano è più titolare di Beukema. L'uno è mancino, l'altro agisce sul centro-destra. Anche per una logica di coppie, il brasiliano è favorito. Jesus è il terzo difensore, viene prima dell'olandese, sebbene quest'ultimo sia stato pagato tanto durante il mercato estivo.

Si respira sempre un certo pregiudizio ambientale che punta a preferire anche chi merita meno. Assistiamo ancora a grandi esaltazioni improvvise e depressioni... Jesus è un calciatore esperto e che ha dimostrato più volte il suo valore. Pure da titolare. A Milano il Napoli andrà a giocarsela, non è una gara in cui fare i calcoli, anche e soprattutto perché siamo appena alla quinta giornata. E’ una occasione per fare bene, pe confrontarsi, per vedere un ottimo Napoli. Spinazzola attualmente è il miglior terzino sinistro della serie A. Secondo una certa narrazione nel corso dell’ultimo mercato sembrava fuori dal progetto, se sta bene è devastante”.