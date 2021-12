Milan-Napoli, le probabili formazioni di Tmw: ballottaggio alle spalle di Ibra

Domenica la sfida di San Siro tra Milan e Napoli chiuderà la 18ª giornata di Serie A. Di seguito le probabili formazioni di Milan-Napoli raccolte dagli inviati di Tuttomercatoweb.

Ancora Ibra dal 1'. Ballottaggio Saelemaekers-Diaz

Per il big match di domenica sera, Pioli non avrà molte scelte: ancora out Calabria, Leao e Rebic, oltre al lungodegente Kjaer; Giroud, invece, è il solo tra i noti infortunati che va verso la convocazione. In porta ci sarà Maignan. Difesa a 4 con uno tra Florenzi (favorito) e Kalulu a destra, Theo Hernandez a sinistra, Tomori e Romagnoli al centro. In mediana Tonali e Kessie. Davanti sempre titolare Ibrahimovic, supportato da Messias a destra, Diaz al centro e Krunic a sinistra; chances anche per Saelemaekers, in ballottaggio con Diaz.

Spalletti si affida a Mertens, Insigne in panchina

Il Napoli si avvicina alla delicata sfida di San Siro con tanti nodi ancora da sciogliere per Luciano Spalletti. Sicuri assenti Koulibaly, Osimhen e Fabiàn ai quali va aggiunto quasi certamente Lobotka (oltre al partente Manolas). Da monitorare le condizioni di Insigne (probabile partenza dalla panchina) e Mario Rui che proverà a stringere i denti vista l’emergenza in difesa. Nel 4-2-3-1 di Spalletti tra i pali Ospina e difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui, con al centro la coppia Demme e Anguissa. A destra Politano spera in una maglia da titolare a destra nel terzetto offensivo con Zielinski ed Elmas. In attacco ci sarà Dries Mertens