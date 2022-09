Milan-Napoli, probabili formazioni Tmw: Krunic per Leao. Raspadori favorito sul Cholito

Senza l’infortunato Victor Osimhen, dovrebbe essere uno il grande dubbio di Luciano Spalletti in vista del big match di San Siro contro il Milan.

E' il giorno del big match tra le capolista della Serie A. Di seguito le probabili formazioni di Milan-Napoli, raccolte da Tuttomercatoweb.

Krunic al posto di Leao, confermati Saelemaekers e De Ketelaere

Nella conferenza stampa di vigilia, Pioli ha sciolto i dubbi che riguardano la sostituzione di Rafael Leao: giocheranno Saelemaekers a destra con De Ketelaere al centro della trequarti e Krunic a sinistra, favorito su Messias, che, in caso di titolarità, si scambierebbe la posizione con Saelemaekers. Per il resto formazione ampiamente confermata con Maignan in porta, Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez in difesa e la coppia Tonali-Bennacer in mediana; davanti l’unica punta è Giroud. Assenti Rebic, Origi, Ibrahimovic e Florenzi.

Kvaratskhelia ancora titolare, in regia l'intoccabile Lobotka

Senza l’infortunato Victor Osimhen, dovrebbe essere uno il grande dubbio di Luciano Spalletti in vista del big match di San Siro contro il Milan. Per la sfida di stasera il tecnico del Napoli dovrà scegliere tra Raspadori e Simeone, con il primo leggermente favorito sul Cholito dopo le due reti realizzate con Spezia e Glasgow. Per il resto tutto dovrebbe essere confermato nel 4-3-3 che prevede Meret tra i pali e difesa a quattro con Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie e Rrahmani-Kim al centro. In cabina di regia l’intoccabile Lobotka con Anguissa e Zielinski, mentre in avanti Kvaratskhelia agirà a sinistra con Politano a destra e Raspadori al centro.