Ufficiale Milan-Napoli sarà storica: Dazn la trasmetterà in chiaro, l'ultima volta nel 1996

La decima giornata del massimo campionato italiano sta per riscrivere la storia del calcio: martedì 29 ottobre alle 20:45, il match di Serie A Enilive tra il Milan di Fonseca e il Napoli di Conte sarà trasmesso per la prima volta gratuitamente in chiaro e in esclusiva su DAZN. Non accadeva dal 1996, quando l’ultimo incontro trasmesso in chiaro fu quello disputato il 13 aprile allo stadio Delle Alpi tra Juventus e Sampdoria.

Un’opportunità che rientra nel pacchetto “Try and buy” dei diritti TV acquisiti dalla piattaforma di live streaming sportivo per la trasmissione fino al 2029 del campionato di calcio di Serie A e che consente di poter trasmettere un numero limitato di partite (fino a 5 partite su 380) in chiaro e gratuitamente, per ogni stagione.

La possibilità sarà garantita fino a un massimo di 2 milioni di utenti. E ci saranno delle procedure da seguire. Da desktop/mobile occorrerà andare su Dazn.com/home, selezionare Milan-Napoli in home page e inserire la propria e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita.