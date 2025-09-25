Milan-Napoli, ultime di formazione: scelta la coppia di difesa, dubbio in porta

Ancora uno stop per Alessandro Buongiorno. Il difensore del Napoli, infortunatosi contro il Pisa, nella giornata di ieri si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra.

Antonio Conte, scrive Sport Mediaset, contro il Milan si affiderà alla coppia formata da Rrahmani e Juan Jesus. L’ex Verona, fuori causa contro Fiorentina, Manchester City e Pisa per il problema muscolare accusato con il Kosovo, dovrebbe far sedere Beukema in panchina. In porta resta sempre aperto il ballottaggio tra Meret e Milinkovic-Savic. A centrocampo torneranno dal 1' Anguissa e Lobotka.