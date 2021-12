Milan, non solo Theo Hernandez: febbre anche per Romagnoli, già pronto il sostituto

Dopo Theo Hernandez, sul cui impiego Pioli si è detto scettico, anche Alessio Romagnoli in dubbio per Milan-Napoli di domani? Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky, il difensore centrale non si sarebbe allenato oggi per qualche linea di febbre. Situazioni da monitorare, nel caso è pronto Gabbia a giocare da titolare.