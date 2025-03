Milan, spavento per Gimenez in nazionale. Ma con il Napoli ci sarà

Il Milan non è particolarmente preoccupato per le condizioni fisiche di Santiago Gimenez, il quale ha recentemente conquistato la CONCACAF Nations League con la sua nazionale messicana, battendo Panama in finale. Un momento di apprensione si era registrato quando il centravanti era stato avvistato zoppicante mentre rientrava negli spogliatoi dello stadio.

Secondo quanto riportato da MilanNews.it, oggi il numero 7 ha svolto un programma di lavoro personalizzato a Milanello. Domani, invece, è previsto il suo ritorno in campo con i compagni, in vista della sfida di domenica sera contro il Napoli allo stadio "Maradona".