Milik ceduto per l'erede di Koulibaly: la grande intuizione di Gattuso 'smontata' dalla Juve

Milik alla Juve, si fa oppure no? Tutto dipende dalle contropartite. Gattuso aveva pensato a Merih Demiral, difensore turco classe '98, ma De Laurentiis è stato chiaro: la Juve non ce lo darà. Peccato. Sarebbe stato l'erede ideale di Koulibaly, un giocatore giovane di valore, con ottime qualità e prospettive, che ha fatto molto bene anche in bianconero in pochi mesi dopo la parentesi dello scorso anno a Sassuolo. Il Napoli avrebbe così risolto due problemi: cedere Milik, che è in uscita, e sostituire Koulibaly, per il quale si attendono allettanti offerte.