Milik escluso dai convocati della Polonia per infortunio: salta la finale playoff

TuttoNapoli.net

Brutte notizie in casa Polonia, in vista della finale playoff di domani contro la Svezia: Arkadiusz Milik si è infortunato ed è stato escluso dai convocati dopo la botta rimediata giovedì in amichevole contro la Scozia. Al suo posto in attacco dovrebbe giocare Adam Buksa, giocatore del New England Revolution. Da tenere d'occhio le condizioni di Robert Lewandowski, anch'egli alle prese con un problema al ginocchio.