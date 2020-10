Milik ritrova il campo in Nazionale: gol e assist per il polacco

Gol e assist per Arek Milik con la sua Nazionale. L'attaccante ormai fuori dai piani del Napoli è stato protagonista nel 5-1 della sua nazionale contro la Finlandia. Rete del pokerissimo per il polacco (su suggerimento di Karbownik che è stato seguito dal Napoli e poi ha firmato per il Brighton) che è stato autore anche di un assist vincente.