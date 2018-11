Mini-abbonamenti e biglietti singoli, Napoli-PSG verso il sold-out: in esaurimento anche la Curva B inferiore

Prosegue la vendita dei mini abbonamenti validi per le prossime due gare del Group Stage di Champions League, ma anche quella dei biglietti singoli per Napoli-PSG del 6 novembre alle 21 al San Paolo con gran parte dello stadio pieno: ad oggi risultano disponibili poche scorte di Distinti inferiori oltre all'anello inferiore delle curve.

Di seguito prezzi e dettagli diffusi dalla Ssc Napoli:

Il mini abbonamento potrà essere acquistato presso i Punti Plus, le Ricevitorie Abilitate ed attraverso il Web. Sono attive circa 1.100 ricevitorie in tutta Italia; la lista dei punti vendita abilitati è facilmente consultabile sul sito www.listicket.com. Per l’acquisto del mini abbonamento in modalità digitale, presso i punti vendita abilitati, sarà necessario presentare la seguente documentazione :

• Fidelity Card SSCN Fan Stadium Card o Fidelity Card SSCN Fan Away o Tessera del Tifoso “Club Azzurro Card”

• Modulo di Richiesta mini abbonamento Group Stage UCL (Anagrafica) debitamente compilato e sottoscritto, scaricabile dal sito www.sscnapoli.it

• Fotocopia del Documento d’Identità, da consegnare.

Si ricorda, inoltre, che per tutti i possessori di Fidelity Card e Tessera del Tifoso, i mini abbonamenti potranno essere caricati in modalità digitale, comodamente da casa, collegandosi al sito ufficiale www.sscnapoli.it

Per l’acquisto del mini abbonamento in modalità cartacea, esclusivamente presso i punti vendita abilitati, sarà necessario presentare la seguente documentazione:

• Modulo di Richiesta mini abbonamento Group Stage UCL (Anagrafica) debitamente compilato e sottoscritto, scaricabile dal sito www.sscnapoli.it

• Fotocopia del Documento d’Identità, da consegnare.



IMPORTANTE : la SSC Napoli informa i tifosi che acquisteranno il mini abbonamento con la modalità cartacea, che è necessario conservare scrupolosamente il biglietto, che sarà l’unico titolo valido per accedere all’impianto in occasione dei 2 eventi in programma. Non sarà previsto alcun duplicato in caso di smarrimento, furto o distruzione.

Per i possessori della Club Azzurro Card e della Fan Away, si consiglia di verificarne la scadenza. Qualora la card risulti scaduta sarà necessario dotarsi della nuova Fidelity Card SSC Napoli “Fan Stadium Card”, acquistabile on line, collegandosi al sito ufficiale www.sscnapoli.it.

Questi i prezzi dei mini-abbonamenti:

Tribuna d’Onore € 260,00 + € 3,00 (prevendita) – acquistabile esclusivamente presso i punti plus

Tribuna Posillipo € 190,00 + € 3,00 (prevendita)

Tribuna Nisida € 110,00 + € 3,00 (prevendita)

Distinti € 80,00 + € 3,00 (prevendita)

Curve € 45,00 + € 3,00 (prevendita)

Non sono previsti mini abbonamenti a tariffa ridotta. Non sono previsti costi di prevendita per chi acquista on line.

A partire dalle ore 12.00 di Lunedì 15 Ottobre 2018 saranno posti in vendita i biglietti per il singolo evento SSC Napoli vs Paris Saint-Germain in programma il 6 Novembre 2018 alle ore 21.00.

Questi i prezzi di Napoli-PSG:

Tribuna d’Onore € 200,00 acquistabile esclusivamente presso i punti plus

Tribuna Posillipo € 140,00

Tribuna Nisida € 95,00

Tribuna Family Adulto € 30,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 70,00

Curve € 40,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

MODALITA’ DI ACQUISTO ON LINE - I possessori di Club Azzurro Card, Fan Away e Fan Stadium Card possono acquistare i mini abbonamenti anche on line. Per effettuare l’acquisto è sufficiente collegarsi al sito web ufficiale della SSC Napoli, www.sscnapoli.it e cliccare nella sezione "insieme allo stadio" oppure accedere direttamente dal banner “ ticket on line” presente nella home page del sito ufficiale SSC Napoli.

Gli utenti saranno indirizzati al sito Listicket Gruppo TicketOne, nel quale, dopo essersi registrati, potranno acquistare il mini abbonamento caricandolo elettronicamente sulla Club Azzurro Card ( Tessera del Tifoso) o Fan- Away (Fidelity Card) o Fan Stadium Card (Fidelity Card). Alla transazione potranno essere aggiunte, da Listicket, commissioni di pagamento.

Questa modalità di vendita prevede che il titolo di accesso venga associato alla Club Azzurro Card, Fan-Away o Fan Stadium Card che, quindi, dovrà essere utilizzata sia per inserire il numero identificativo al momento dell’acquisto, sia per l’accesso ai tornelli dello stadio tramite la lettura del codice a barre. Il posto assegnato allo stadio sarà indicato sul documento segnaposto la cui stampa, è disponibile all’indirizzo internet: http://www.listicket.com/ticketing/postvendita/stampaSegnapostoStep1.html inserendo le informazioni richieste sulla pagina e procedendo, nella pagina successiva, attraverso il link Stampa Segnaposto.

Il documento segnaposto deve essere obbligatoriamente stampato e presentato ad ogni richiesta del personale di controllo presente allo stadio, ma il documento segnaposto, da solo, non rappresenta titolo d’accesso valido per l’ingresso. Infatti, per accedere allo stadio, è indispensabile portare con sé la propria Club Azzurro Card, Fan Away o Fan Stadium Card , il documento segnaposto ed un documento di riconoscimento.

Da questa stagione sportiva i possessori di tessera del tifoso Club Azzurro Card e di Fidelity Card (Fan Away e Fan Stadium Card) avranno l’opportunità di acquistare i mini abbonamenti attraverso il Call Center http://www.ticketone.it/biglietti.html?affiliate=ITT&doc=campaign&campaign=call_center_892101