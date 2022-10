Mini-crisi di risultati per il Bari dei De Laurentiis: tre ko in 8 giorni tra Serie B e Coppa Italia

Il Bari di Michele Mignani si è inceppato: tre sconfitte in otto giorni fra campionato e Coppa Italia

Il Bari di Michele Mignani si è inceppato: tre sconfitte in otto giorni fra campionato e Coppa Italia, quattro gol subiti e zero fatti sono i numeri che inchiodano infatti la squadra biancorossa. Una mini crisi che non è dovuta alla mancanza di gioco, ma più che altro a un pizzico di sfortuna, qualche decisione arbitrale discutibile, come sottolinea l’edizione pugliese della Gazzetta dello Sport, e una certa difficoltà in fase realizzativa. Contro Ascoli e Frosinone infatti la produzione offensiva dei biancorossi è stata molto ridotta rispetto al passato con i due titolari Cheddira e Antenucci appaiono un po' appannati e forse bisognosi di tirare un po' il fiato, ma con alle loro spalle le alternative che faticano a emergere. E così il tecnico Mignani in vista delle prossime gare sta studiando nuove soluzione per rivitalizzare il reparto offensivo e tornare a fare gol e soprattutto punti.