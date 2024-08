Ufficiale Modena, Defrel e altri 3 assenti contro il Napoli: l'annuncio di Bisoli

vedi letture

Pierpaolo Bisoli, allenatore del Modena, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa Italia contro il Napoli annunciando l'assenza di tre giocatori: "Gerli, Pedro Mendes e Defrel non ci saranno. Gerli ha fatto nell’ultima settimana il 60% degli allenamenti con la squadra. Da lunedì è pienamente recuperato per il Modena". A questi tre indisponibili va sommato l'infortunato Ponsi.

Bisoli si è poi soffermato sul grande colpo di mercato messo a segno dal Modena: "Defrel? L’ho avuto 11 anni fa, era molto giovane e mi aspetto che sia maturato. Ora non è più quel ragazzo sfrontato che era, qui deve portare la sua esperienza e il bagaglio di partite in Serie A che ha disputato. Gli ho detto di dimenticarsi di aver giocato in Serie A, perchè è un campionato diverso dalla Serie B".