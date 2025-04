Ultim'ora Monza-Napoli, trasferta vietata ai residenti in Campania

E' ufficiale il divieto di trasferta per i residenti in Campania in occasione di Monza-Napoli,in programma sabato 19 aprile all'U-Power Stadium. Lo si apprende dal comunicato del club brianzolo: “AC Monza informa i propri tifosi che a partire dalle ore 16:00 di venerdì 11 aprile saranno disponibili i biglietti per la 33^ giornata di Campionato Serie A Enilive, Monza – Napoli, che si disputerà sabato 19 aprile alle ore 18:00.

NB: in seguito al decreto del Prefetto della provincia di Monza e della Brianza dell’11/04/2025 e del provvedimento della Questura di Monza e della Brianza, è vietata la vendita in qualsiasi settore dello stadio ai residenti in Campania. Il Settore Ospiti sarà riservato ai tifosi NON residenti in Campania titolari di Fidelity Napoli SSC. Per questa partita non sarà consentito il cambio nominativo dei biglietti”