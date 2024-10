Morata esulta, ma il VAR annulla il gol! Netto fuorigioco dello spagnolo

Al 47' il Milan va in rete con Alvaro Morata, ma il gol viene annullato dal VAR per fuorigioco. Lo spagnolo è bravo a sfruttare un cross di Chukwueze e prendere il tempo su Buongiorno, ma parte più avanti rispetto al difensore azzurro. Dopo qualche minuto il VAR annulla la rete e si resta sul 2-0 per il Napoli.