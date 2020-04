Morte Franco Lauro, il messaggio di cordoglio della Ssc Napoli

Giornata di grande tristezza per tutto il mondo del giornalismo sportivo: all'età di 59 anni è morto il collega Franco Lauro, giornalista di Rai Sport che da anni seguiva l'intero panorama sportivo per l'emittente nazionale. Il Napoli, attraverso un messaggio su Twitter, ha voluto ricordare il giornalista: "La SSC Napoli si unisce al dolore della famiglia Lauro per la scomparsa del caro Franco, illustre professionista del mondo del calcio".

