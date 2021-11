Mourinho l'ha detto davvero: lo stupore dei romanisti dopo le sue parole

José Mourinho, dopo il ko col Venezia, ha detto: "Abbiamo perso giocatori di esperienza e di rosa, ad esempio i due terzini in panchina erano Reynolds e Tripi. Tripi è della Primavera e Reynolds ha fatto due partite in Serie A. Bruno Peres sarebbe utile, Juan Jesus sarebbe utile".

Fanno sorridere le sue parole, in modo particolare l'elogio a JJ, non per le qualità del calciatore - professionista esemplare che a Napoli sta facendo bene - ma per le critiche che il brasiliano ha ricevuto nei mesi scorsi a Roma. Frase, la sua, che avrà creato stupore e qualche risata nella Capitale...